CSI torna con una serie evento per celebrare i vent'anni dal suo esordio? (Di lunedì 10 febbraio 2020) Era il 6 ottobre del 2000 quando su CBS gli spettatori americani iniziavano il loro viaggio nel mondo della scienza forense, delle analisi del DNA, degli insetti per scoprire un assassino. Era il 6 ottobre del 2000 quando iniziava CSI (in Italia abbiamo dovuto aspettare un anno, CSI ha debuttato su Italia 1 il 13 settembre 2001).Sono passati vent'anni, nel frattempo la tv è profondamente cambiate, le cable e lo streaming hanno preso il sopravvento, la frammentazione ha impedito la concentrazione di folle di spettatori su una singola serie tv. Nonostante tutto questo dagli Stati Uniti arriva una notizia sorprendente ma che farà felici i fan: la CBS sta pensando di far tornare la serie.CSI torna con una serie evento per celebrare i vent'anni dal suo esordio? pubblicato su TVBlog.it 10 febbraio 2020 18:29. blogo

CSIClai : Misto CST: Settimana intensa per gli amatori della Clai che, impegnati in una doppia trasferta, ritrovano i 3 punti… -