CSI | in arrivo una serie evento per il ventesimo anniversario del debutto?

La serie CSI potrebbe tornare sugli schermi televisivi per celebrare venti anni dal debutto sugli schermi televisivi americani. CSI potrebbe tornare sugli schermi televisivi grazie a una serie evento ideata in occasione del ventesimo anniversario del debutto dello show sugli schermi americani, avvenuto nell'ottobre 2000. L'idea del progetto è stata proposta dallo sceneggiatore Jason Tracey, già nel team di Elementary, e al lavoro ci sono CBS TV Studios e Jerry Bruckheimer TV. Il ritorno di CSI: Scena del crimine dovrebbe essere ambientato a Las Vegas e potrebbe avere come protagonisti i membri del cast originale, tra cui William Petersen e Jorja Fox. Per ora non sembrano essere stati stretti gli accordi necessari a un via libera da parte ...

