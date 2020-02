Cosa succede al Barcellona e a Messi, il retroscena di una crisi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il Barcellona, prossimo avversario del Napoli negli ottavi di Champions League, nell’ultima gara di Liga ha battuto il Betis in rimonta ma non sembra aver ancora superato la crisi che riguarda anche il suo leader Leo Messi. Una crisi che ha origini lontane e che ha raggiunto il suo apice nelle scorse settimane quando i blaugrana hanno perso la Supercoppa spagnola, hanno visto l’avvicendamento in panchina tra l’esonerato Valverde e il neoallenatore Setien, sono stati eliminati dalla Coppa del Re e hanno assistito al diverbio a distanza tra il ds Albidal e la stessa Pulce che ha fatto sorgere dubbi sulla sua permanenza futura in Catalogna. fanpage

