Clima: la Bbc annuncia una Serie Tv su Greta Thunberg (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una Serie tv sulla lotta di Greta contro i cambiamenti Climatici. L’ha annunciata la Bbc, che ha intenzione di documentare “la crociata internazionale” della 17enne attivista svedese, una crociata che “l’ha portata in prima linea in alcuni dei posti più straordinari sulla terra”. “Quando viaggia – sottolinea l’emittente britannica – Greta incontra non solo importanti scienziati, ma anche leader politici e pezzi da novanta del mondo del business, esaminando con loro le prove scientifiche e sfidandoli a cambiare”. La Bbc seguirà anche il viaggio di Greta “nell’età adulta mentre continua a confrontarci con le conseguenze dell’inazione da parte del mondo reale”. “Il cambiamento Climatico – sottolinea Rob Liddell, produttore esecutivo degli Studios della Bbc – è probabilmente la ... meteoweb.eu

