Capri, automobile blocca passaggio dell’ambulanza: donna portata in barella all’eliporto (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ha rischiato grosso una 44enne di Capri che, portata in ambulanza all'eliporto Damecuta di AnaCapri per essere trasferita ad Ariano Irpino, è rimasta bloccata a bordo del mezzo: colpa di una macchina parcheggiata che ostruiva il passaggio. I sanitari l'hanno così portata in barella per circa 200 metri, poi il trasporto al più vicino Cardarelli, per evitare conseguenze pericolose per il suo stato di salute. fanpage

