Tiziano Ferro, la splendida dedica al fratello la notte del Festival di Sanremo (Di domenica 9 febbraio 2020) Tiziano Ferro è stato un grande protagonista di questo Festival di Sanremo 2020. Non solo si è esibito tutte le sere, tra omaggi e suoi brani storici, ma è anche stato un forte comunicatore. Non sono mancati i momenti emozionali. Nelle ultime battute della kermesse ha voluto dedicare un post al fratello Flavio. Il cantante ha pubblicato un post su Instagram. Immediatamente il social è esploso in numerosi commenti. Tanti complimenti da parte degli utenti, soprattutto ai genitori dei due fratelli di Latina. Tiziano Ferro e la dedica al fratello Con un post apparso l’altra sera su Instagram, Tiziano Ferro ha aperto una parentesi familiare in quest’avventura Festivaliera. La sorpresa del fratello Flavio è stato uno spunto per una dedica dolcissima. Tiziano Ferro e il fratelloCome usa fare spesso, il cantante ha accompagnato un selfie in cui sorride con Flavio, con una ... thesocialpost

IlContiAndrea : Tiziano Ferro canterà “Alla mia età” e poi il gran finale con il medley Non me lo so spiegare-Ed ero contentissimo-… - tvsorrisi : Ci sono le canzoni, poi ci sono le hit. Al di sopra, le meraviglie di Tiziano Ferro #Sanremo2020 - nzingaretti : Da un bel Festival parole da gigante di Tiziano Ferro. Chapeau! #Sanremo2020 -