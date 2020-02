Terremoto a Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta: ‘ora vi denuncio’ (Di domenica 9 febbraio 2020) Caos a Uomini e Donne, Mario Serpa contro la redazione Un vero e proprio Terremoto social ha scosso la redazione di Uomini e Donne e Maria De Filippi. Ormai da tempo non si parla d’altro ovvero delle forti accuse di Mario Serpa nei confronti della redazione. Tutti ricordano la sua partecipazione al programma e la bellissima scelta con Claudio Sona. Ma cosa è accaduto adesso? Perchè si parla addirittura di querele? Le forti accuse di Mario Serpa Mario Serpa sembra aver perso davvero la pazienza. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è scagliato contro la redazione del programma, andandoci giù pesante. Il tutto è nato da una foto postata da Claudio Sona che lo ritrae in compagnia di un caporedattore del dating show di Maria De Filippi. Lo scatto ha scatenato la sua ira ed è stato pretesto per accusare lo tutto lo staff di aver “coperto” un trono poco limpido. Claudio Sona è ... kontrokultura

