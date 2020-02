Sci, brutta caduta per Sofia Goggia: grave infortunio e stagione finita (Di domenica 9 febbraio 2020) Giornata nera per lo sport azzurro. Lo sci italiano perde fino al termine della stagione Sofia Goggia. La nostra portacolori si è resa protagonista di una brutta caduta nella discesa valida per il SuperG a Garmisch. L'esito degli esami strumentali si è rivelato impietoso per la classe 1992 bergamasca che ha riportato la frattura scomposta del radio sinistro. fanpage

