Pjanic Juventus, imminente l’addio: pronto il sostituto (Di domenica 9 febbraio 2020) Pjanic Juventus – I bianconeri tremano: dopo la sconfitta rimediata contro il Verona l’ambiente alla Continassa non è più sereno. La Juve cerca di reagire, ma nelle ultime ore non si placano le voci di mercato. Un big sarebbe in partenza in vista della prossima stagione, con Paratici che studia le alternative per rimpiazzarlo. Una pista porta a un talento della Serie A. Pjanic Juve, è addio: pronto Tonali Miralem Pjanic sembrerebbe essere finito in orbita Psg: il bosniaco piace molto ai parigini capitanati da Al-Khelaifi con quest’ultimo che sborserebbe una cifra vicina agli 80 milioni per aggiudicarsi il playmaker bianconero. L’alternativa al numero cinque allenato da Sarri corrisponderebbe a Tonali: il wonderkid del Brescia piace molto in vista della prossima finestra di trasferimenti e i contatti con Cellino sembrerebbero costanti. Defilato al momento Pogba a ... juvedipendenza

juventusfc : ?? Quella di oggi è la 100ª presenza da titolare in @SerieA con la maglia della Juventus per @Miralem_Pjanic ????… - pisto_gol : La MIA SUPERMOVIOLA di Juventus-Fiorentina 8’ Cutrone su Pjanic: NO RIGORE 18’ Igor su CR7: RIGORE, si disinteress… - GiokerMusso : RT @calciomercatoit: ??#Juventus, #Pjanic continua a deludere: possibile cessione a giugno! ?? #CMITmercato -