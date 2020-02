Parma-Lazio 0-1, Inzaghi accorcia a -1 dalla Juve (Di lunedì 10 febbraio 2020) La Lazio batte il Parma 1-0 in trasferta e accorcia a un solo punto di distacco dalla Juventus in vetta alla classifica. I bianconcelesti, nonostante un po' di stanchezza, espugnano il Tardini grazie al gol di Caicedo al 41', resistendo ai tentativi di risposta degli uomini di D'Aversa e conquistando tre punti fondamentali, a una settimana dallo scontro diretto con l'Inter. Per i gialloblù una sconfitta che frena le ambizioni europee. ilfogliettone

