Pallamano, serie B: il Capua si impone 29-25 sul Lanzara (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCapua (Ce) – Vittoria inattesa con la prima della classe dell'Endas Capua che sfodera una partita superlativa con pochi errori e un atteggiamento determinato e con trame lineari e semplici e si impone sul Lanzara per 29–25 (primo tempo 15 -13), trovando in De Siero un esecutore spietato (13 reti). L'Endas parte subito forte, infatti si porta subito in vantaggio ma i salentini non ci stanno a perdere e Milano (6 reti) e Dezizo (6 reti) cercano di tenersi in partita, ma oggi non è una giornata positiva e questo si nota subito. Diversi errori in controfuga e 4 tiri di rigore che permettono a Giacobone di chiudere letteralmente la porta. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 15-13 per i locali. Nel secondo tempo gli ospiti scendono in campo con maggiore determinazione ma oggi dimostrano di essere una squadra irriconoscibile sotto tono e ...

