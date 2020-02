Napoli Lecce, gemma di Mancosu su punizione – VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Napoli Lecce: bellissimo gol di Marco Mancosu direttamente da punizione che sorprende Ospina e cala il tris Bellissimo gol di Marco Mancosu che da calcio di punizione sorprende Ospina e segna il gol del 3-1 contro il Napoli. Dalla medio-lunga distanza il numero 8 disegna una parabola imprendibile che sbatte sul palo e si insacca alle spalle di Ospina. MAMMAAAA CHE GOL MancosuUUU⚽️ +3 al Fanta calcionews24

sscnapoli : ?? #NapoliLecce, tornelli aperti dalle ore 12:00 ?? - OfficialUSLecce : #NapoliLecce #SerieATIM GOOOOL di Gianluca Lapadula! Lecce in vantaggio alla mezzora 1-0 per noi ?? il Tabellino… - OfficialUSLecce : #NapoliLecce #SerieATIM GOOOOL di Gianluca Lapadula! Lecce nuovamente avanti, dopo il pareggio del Napoli in avvio… -