Napoli, Gattuso amaro: «Una mazzata per noi. Manca la cattiveria» (Di domenica 9 febbraio 2020) Le parole di Rino Gattuso a Sky Sport dopo la sconfitta del Napoli contro il Lecce al San Paolo Rino Gattuso ha parlato a Sky Sport commentando con parole amare la sconfitta del Napoli al San Paolo contro il Lecce. Ecco cosa ha detto il tecnico degli azzurri. MATCH – «I gol si possono sbagliare, poi dopo squadra fragile. Oggi eravamo sempre in tre contro Lapadula e lui la metteva giù e faceva salire il Lecce. In questo momento, anche se non fai gol, deve finire 0-0 invece non riusciamo ad avere cattiveria, c’è troppa passività. Ci metto anche del mio. Quando vuoi provare a vincere provi a fare qualcosa di diverso, metti qualcuno di più offensivo. In questo momento non andiamo con veemenza e organizzazione. Aspettiamo. Anche se aspettiamo ora non riusciamo a fare il solletico agli avversari e la difficoltà più grande è questa». FRAGILITÀ – «Posso capire se prendiamo ... calcionews24

