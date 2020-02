Morgan a Live Non è la D’Urso dopo Sanremo 2020 «Bugo è esistito solo grazie a me, non ha rispettato nessuno, Soave mi ha picchiato» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Morgan a Live Non è la D'Urso dopo Sanremo 2020 «Ci hanno fatto litigare» Morgan risponde a Live Non è la D’Urso sul caso shock Bugo-Morgan a Sanremo 2020 «Sono andato a Sanremo senza contratto per il piacere di farlo, per amicizia con Bugo, ho scritto 9 nove l’arrangiamento e me l’hanno cancellato. E poi attacca Bugo e il suo manager «Mi hanno levato pure la stanza d’albergo e i pasti ai miei collaboratori». Lui (Bugo) mi implorava «ti prego Morgan questa è la mia ultima opportunità». E sull’esibizione di “Sincero” «Bugo non reggeva, esistevo solo io, non era capace, ha profanato la tomba di Sergio Endrigo». Arriva in diretta su Live Non è la D’Urso la diffida di Valerio Soave, il manager di Bugo, e Morgan risponde «Mi ha picchiato nel suo ufficio». La D’Urso chiede a Morgan «Perché allora hai partecipato a Sanremo 2020?» e lui «Non ... spettacoloitaliano

