Mirella Freni morta, addio al soprano modenese famosa in tutto il mondo. Cantò con Pavarotti (con cui aveva condiviso la balia) (Di domenica 9 febbraio 2020) E’ morta a 84 anni, nella sua casa di Modena, il soprano Mirella Freni. Bambina prodigio – a dieci anni si esibì per un concorso Rai cantando Un bel dì vedremo da Madama Butterfly – debuttò nel 1955 come Micaela in Carmen al Teatro comunale della sua città. La madre era collega di quella di Luciano Pavarotti, con cui condivise la balia. E con il grande tenore, di cui era amica, la Ferri ha condiviso molte volte il palcoscenico. Nel 1962, con Falstaff, esordì alla Scala di Milano. L’anno dopo trionfò nell’edizione de La bohème diretta da Herbert von Karajan, del quale divenne una delle cantanti predilette. Nello stesso anno fu alla Staatsoper di Vienna ancora come Mimì. Nel 1965 fu la volta del Metropolitan, ancora in Bohème. Poi le apparizioni negli altri maggiori teatri degli Usa e del mondo. Dagli anni 70 iniziò ad affrontare ruoli verdiani, come ... ilfattoquotidiano

