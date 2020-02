Metropolitana di Roma, 65 anni fa l’inaugurazione (Di domenica 9 febbraio 2020) Il 9 febbraio 1955, il presidente della Repubblica inaugurava la prima linea della Metropolitana di Roma. Da Termini si raggiungeva l’Eur. La Metropolitana di Roma compie 65 anni. Era infatti il 9 febbraio 1955 quando il presidente della Repubblica Luigi Einaudi inaugurava la prima linea. Il servizio regolare iniziò il giorno successivo. Il progetto originario Il primo progetto organico di realizzazione della Metropolitana di Roma risaliva al 1885, pubblicato a cura dell’Ing. Lorenzo Allievi; l’idea di realizzare collegamenti veloci tra le varie zone della città non era nuova ma nessuno aveva ancora sviluppato quell’ambizione per l’Urbe, a differenza di quanto era già avvenuto in altre parti d’Europa. Il progetto di Allievi, che fa sue alcune ipotesi di massima già avanzate dall’ingegnere Gabelli, prevedeva una rete a doppio binario ... newsmondo

