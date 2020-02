M5s nella bufera: protesta di big e attivisti contro emendamento salva de Magistris (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDi Marina Cappitti Scoppia la bufera nel M5S. Poche ore dopo la pubblicazione su Anteprima24 dell’emendamento giallo-rosso per salvare il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris e il Comune dal dissesto (leggi qui) si scatena la guerra tra i pentastellati. Presa d’assalto la bacheca Facebook della deputata grillina Vittoria Baldino, relatore insieme al collega Pd Fabio Melilli del provvedimento da inserire nel Milleproroghe che verrà discusso domani mattina in Commissione Bilancio. Tra le più agguerrite il consigliere regionale del M5S, Maria Muscarà che ricorda l’interrogazione del senatore grillino Vincenzo Presutto insieme ad altri 37 parlamentari e che andava in direzione praticamente opposta. “37 poveretti lavorano per tutelare i cittadini e qualcuno lavora per tutelare il sindaco. Stiamo facendo il gioco delle tre carte, ma sulla pelle dei napoletani”. E ... anteprima24

NadiaCedrone : RT @micillom5s: Legge #Salvamare In passato i nostri #Pescatori rischiavano di essere incriminati per Gestione illecita dei #Rifiuti. Oggi… - NadiaCedrone : RT @ManuPalo67: Legge #Salvamare In passato i nostri #Pescatori rischiavano di essere incriminati per Gestione illecita dei #Rifiuti. Oggi… -