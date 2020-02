LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020 in DIRETTA: spazio ai velocisti nell’ultima tappa (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della frazione odierna – La cronaca della quarta tappa Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport della quinta e ultima frazione della Volta a la Comunitat Valenciana 2020. La prima gara a tappe spagnola della stagione è giunta alla conclusione dopo una settimana in cui Dylan Groenewegen e Tadej Pogacar si sono spartiti tutto il bottino. Lo sprinter neerlandese, infatti, si è imposto in ambedue gli arrivi in volata affrontati fin qui, mentre l’enfant prodige sloveno non ha fatto prigionieri in montagna e salvo imprevisti farà sua anche la classifica generale. Oggi si affronta una tappa di appena 98 km che da Paterna porta a Valencia. Il percorso, lo stesso della Vuelta a la Comunitat Valenciana Feminas vinta poche ore fa da Marta Bastianelli, non presenta grosse difficoltà altimetriche e lo sprint sarà ... oasport

