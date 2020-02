LIVE Olimpia Milano-Cremona, Serie A basket 2020 in DIRETTA: meneghini per riscattare le delusioni europee (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.43 Sarà uno scontro importante in chiave playoff: la squadra allenata da Ettore Messina è infatti terza in compagnia di Brescia con 26 punti, mentre il team allenato da Romeo Sacchetti occupa la quinta posizione a quota 24 punti (con una partita in meno). 16.39 Interessantissimo il derby lombardo in programma tra venti minuti al Mediolanum Forum di Assago: i meneghini vogliono riscattare le delusioni europee, i cremonesi puntano a dare seguito alla striscia di quattro vittorie consecutive. 16.35 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Cremona, match valevole per la ventiduesima giornata della Serie A 2019-2020 di basket. Il programma del match – La presentazione della ventiduesima giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Cremona, match valevole per la ... oasport

