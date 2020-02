LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: Quartararo il migliore nelle prime battute, Dovizioso 5°, Valentino Rossi ancora senza tempi (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.22: Un Quartararo scatenato che stabilisce fin da subito crono molto interessanti: 1’58″541 a precedere di 0″153 Aleix Espargaro e di 221 Rins. Dovizioso si ridesta ed è quinto a 0″736, mentre Vinales è settimo a 0″859. 3.18: Subito fuochi d’artificio: Quartararo si prende la vetta della graduatoria con il crono di 1’58″665, a precedere l’Aprilia di Aleix Esargaro di 29 millesimi e la Suzuki di Rins di 97. In pista Dovizioso, mentre si attendono le entrate in pista di Valentino Rossi e di Marc Marquez. 3.17: 1’59″371 per Alex Rins sulla Suzuki che ottiene il terzo tempo, mentre Quartararo è sesto a 0″546. Entrambi si rilanciano e ottengono ai primi intertempi dei crono molto veloci. 3.15: Si fa vedere anche Vinales che sale in terza posizione con il crono di ... oasport

SkySportMotoGP : ?? Paddock live show ?? Alle 19.30 ?? In onda sul canale 208 ?? Per analizzare i primi 2 giorni di test a #Sepang… - OA_Sport : LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: 9 febbraio, Valentino Rossi punta a migliorare, Dovizioso deve recuperare - LucianoQuaranta : RT @gponedotcom: LIVE. DAY 3: La diretta dei test di Sepang minuto per minuto: TEMPI e FOTO - Ultimo giorno di prove in Malesia: oggi, insi… -