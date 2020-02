La Turchia invia blindati e soldati nella provincia di Idlib (Di domenica 9 febbraio 2020) Non accenna a diminuire la tensione nella provincia di Idlib, l’ultima ancora in mano alle sigle jihadiste in Siria e fuori dall’orbita di Damasco. Così come spiegato venerdì su InsideOver, una svolta importante è arrivata negli ultimi giorni dalla conquista di Saraqib. Si tratta di una città strategica, a pochi chilometri dal capoluogo della provincia e posta lì dove convergono le due autostrade siriane più importanti: la M5 e la M4. Un’avanzata, quella dell’esercito siriano, non gradita dalla Turchia. Il governo di Ankara teme un esodo massiccio di profughi verso le proprie vicine frontiere e lunedì proprie truppe regolari, presenti ad Idlib, si sono scontrate frontalmente con quelle siriane. E adesso Erdogan minaccia massicci interventi contro Damasco. Duecento blindati turchi nella provincia di Idlib Ankara già dal 2012 è ben presente all’interno di ... it.insideover

