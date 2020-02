La poco trasparente alleanza tra Transparency International e la Lava Jato (Di domenica 9 febbraio 2020) Con non poca sorpresa nei giorni scorsi ho appreso che in base alle valutazioni di Transparency International – organizzazione apparentemente indipendente che stila una classifica mondiale della percezione della corruzione con riferimento ai vari Paesi – il Brasile, nel corso del 2019, sarebbe retrocesso, in questo particolare e fin troppo sopravvalutato ranking, sino alla 106esima posizione, superato (udite, udite!) da Stati quali Ecuador, Etiopia e Vietnam. Letta la notizia, quale buon detrattore della Lava Jato farebbe, sono immediatamente sobbalzato dalla sedia. Ma come? Anni e anni di pistolotti contro la politica corrotta e la task-force della Lava Jato innalzata a salvatore della patria e adesso viene fuori, per giunta sanzionato dagli amici della Lava Jato (Transparency International, appunto), che, in realtà, tutto l’insopportabile baraccone Lavajatista ha finito ... nextquotidiano

ottovanz : RT @agensir: I vescovi del Paraguay chiedono al Parlamento di “riconsiderare” legge sul finanziamento pubblico ritenuta “poco trasparente”… - theirlaughter : Il dolore è così incostante e inaspettato, così altalenante e poco lineare, così incontrollabile e poco trasparente. - gerard_kieffer : RT @agensir: I vescovi del Paraguay chiedono al Parlamento di “riconsiderare” legge sul finanziamento pubblico ritenuta “poco trasparente”… -