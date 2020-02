Infortunio Dabo: le condizioni del centrocampista della Spal (Di domenica 9 febbraio 2020) Infortunio Dabo: le condizioni del centrocampista della Spal, sostituito al 42′ della sfida contro il Sassuolo Brutta tegola in casa Spal al termine del primo tempo della sfida contro il Sassuolo, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Il centrocampista Bryan Dabo ha dovuto abbandonare il terreno di gioco del Mazza per un problema muscolare. Al 42′ è entrato Alessandro Murgia. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Infortunio Dabo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Infortunio Dabo