Il vincitore del 70° Festival di Sanremo è Diodato con Fai rumore (Di domenica 9 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo ha un nuovo vincitore, si tratta di Diodato con la sua Fai rumore. L’annuncio è arrivato alla fine di una kermesse che ha battuto ogni record di ascolto ed è stata segnata dai momenti più svariati, come i look di Achille Lauro, la defezione di Morgan e Bugo, un tango elegantissimo e gag con le conduttrici. Non poteva mancare un piccolo incidente: Sky Tg24 che ha svelato il vincitore un’ora prima di Amadeus, pubblicandone il nome nel banner delle breaking news. Diodato vince il Festival di Sanremo È Diodato con Fai rumore, il vincitore del 70° Festival della canzone italiana. L’annuncio è arrivato alla fine di una lunga settimana caratterizzata da luci, colori e talento. I 24 big in gara si sono esibiti tutti e, a differenza delle altre sere, stavolta ognuno di loro ha messo quel qualcosa in più che ha bucato lo schermo. Ciascuna performance è stata ... thesocialpost

AndreaDianetti : Questo succede quando bisogna per forza venire incontro ai capricci di tutti. Che dal prossimo anno aspettassero tu… - trash_italiano : Ragazzi stasera trash assicurato: i quotidiani vogliono il nome del vincitore entro l’1.15 (che potranno comunicare… - domeniconaso : SkyTg24 annuncia il nome del vincitore (?). Trovo sia una cosa gravissima e irrispettosa. Una scorrettezza che rovi… -