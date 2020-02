Il 2020 di Bolsonaro potrebbe rivelarsi decisamente sorprendente (Di domenica 9 febbraio 2020) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha inviato un messaggio al Congresso, tornato a riunirsi dopo le festività natalizie, nel quale ha enumerato le sue priorità legislative per l’anno che verrà: dalla riforma delle tasse all’autonomia della Banca Centrale passando per la creazione di nuovi posti di lavoro. Il Capo di Stato dovrà cercare di far approvare le sue proposte da un Parlamento diviso e frazionato ed anche per questo non facilmente addomesticabile. La maggioranza presidenziale appare comunque salda anche se la presenza di numerosi partiti politici non semplifica di certo un quadro complessivo che potrebbe essere soggetto a repentini mutamenti. Vento in poppa Bolsonaro, considerato da alcuni come una figura politica divisiva, godrebbe però di un’accresciuta stima da parte della popolazione: un sondaggio , infatti, riferisce come il suo tasso di approvazione ... it.insideover

