Coronavirus | l’epidemia prosegue | 37 593 contagiati e 814 morti Burioni | “Mettere in

L'epidemia di Coronavirus prosegue. Gli ultimi aggiornamenti parlano di 37.593 contagiati (di cui 37.232 nella sola Cina) e 814 morti. "Abbiamo soltanto una strada: quella di mettere in quarantena le persone a rischio. Il consiglio che ho dato sempre è non andare in Cina, non è il momento giusto per fare una vacanza da quelle parti, e soprattutto chi torna dalla Cina potrebbe essere nel periodo di incubazione. Però in Italia siamo tranquilli, il virus non c'è, quindi è lecito preoccuparsi solo dell'influenza". E' quanto dichiarato dal virologo Roberto Burioni a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai2. "Prudenza solo nei confronti di chi viene dalla Cina, chi è in Italia non può contrarre il virus. Capisco che è un disagio, capisco i bambini – parliamo di poche centinaia – ma tenerli a casa due settimane fa stare tutti più

