Concorso Ripam Campania, il 18 febbraio via alle prove scritte per la Categoria C (Di domenica 9 febbraio 2020) Pubblicate le date per i profili della Categoria C del Concorso Ripam Regione Campania. Si parte il 18 febbraio con le prove scritte. Le date e gli orari. Come presentarsi e cosa portare per le prove. L'elenco degli ammessi. Dal 10 febbraio, via alle prove scritte per i profili della Categoria D. fanpage

StabiaChannel : #Video #Campania - Concorso Ripam, ricorrenti esclusi riammessi dal Tar Concorso Ripam Campania 950 laureati e 122… - FormezPA : #Concorso #RipamCampania, abbiamo appena pubblicato le date degli scritti dei profili AMC e CIC per diplomati - FormezPA : Ripam, pubblicati oggi i risultati delle prove scritte del #concorso presso il Ministero degli #Esteri @ItalyMFA (p… -