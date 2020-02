Bullismo: aumentano le denunce nel 2019, ma anche le vittime (Di domenica 9 febbraio 2020) 460 minorenni hanno denunciato atti di Bullismo lo scorso anno. Tra le attività maggiormente denunciate anche gli attacchi via web, come diffamazione e furto di identità. Il fenomeno del Bullismo e del cyberBullismo continua a crescere, così come la presa di coscienza generale. Così arrivano numeri tutto sommati confortanti dopo la conclusione del 2019. La … L'articolo Bullismo: aumentano le denunce nel 2019, ma anche le vittime proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

