Volta a la Comunitat Valenciana 2020: altro show di Tadej Pogacar! Vittoria di tappa e corsa ipotecata (Di sabato 8 febbraio 2020) Ancora una Volta uno show timbrato da Tadej Pogacar. Lo sloveno non sembra volersi fermare in questo inizio di stagione, è partito già con una condizione mostruosa. Dopo la Vittoria di un paio di giorni fa arriva il bis per il giovane atleta della UAE Emirates: trionfo nella quarta tappa (170 chilometri da Calp ad Altea) della Volta a la Comunitat Valenciana 2020 e classifica generale ipotecata. Sei uomini al comando nelle prime fasi di gara: Greg Van Amermaet (CCC), Pello Bilbao (Bahrein-Merida), Gonzalo Serrano (Caja Rural), Nathan van Hooydonck (CCC), Tim Declercq (Deceunick Quick-Step) e Giovanni Carboni (Team Bardiani). Il gruppo, come di consueto, ha gestito bene il margine della fuga andando praticamente a chiudere all’approccio della salita finale: 5 chilometri con pendenze durissime, vicine al 12%. Big che si sono sfidati sulle ultime rampe: a circa due chilometri ... oasport

