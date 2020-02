Vienna, per la prima volta una coppia di donne al ballo delle debuttanti (Di sabato 8 febbraio 2020) Per la prima volta nella storia, al ballo delle debuttanti di Vienna, in programma il 20 febbraio, parteciperà una coppia formata da due donne, Sophie Grau, «di genere non binario», e la sua amica Iris Klopfer, che si riconosce «al 100% femmina» e si sente parte della comunità Lgbtqi proprio come Sophie, di cui è «solo amica». Iris indosserà un abito a meringa, guanti e diadema e Sophie il frac nero, il gilet, i guanti e il papillon bianco: sono la prima coppia di donne ammessa all’Opernball dalla sua fondazione. Sono tedesche, hanno entrambe 21 anni, Sophie studia al Conservatorio e Iris a Medicina: Hanno inviato la domanda «quasi per gioco», a settembre, e hanno saputo che è stata accettata a novembre. «Da allora ripassiamo i passi, e io sono andata dal sarto per farmi il frac», spiega Sophie. «Il nostro orientamento non è rilevante. Ma per i vestiti abbiamo scelto così: io preferisco ... vanityfair

Coronavirus - 56 morti e 2000 persone infette in Cina : autorità vietano il commercio di selvaggina. Nuovo caso in Canada - uno sospetto a Vienna : Duemila casi di contagio accertati e già 56 vittime. L’epidemia di Coronavirus si sta espandendo sempre più velocemente in tutta la Cina : solo nelle ultime 24 ore sono morte 15 persone infette e almeno 688 nuovi casi sono stati confermati, come fa sapere la Commissione nazionale cinese per la Salute nel suo ultimo bollettino. Dei nuovi decessi, 13 si sono verificati nella provincia di Huberi, quella dove si trova la città di Wuhan, ...

La denuncia della famiglia Rothschild : il comune di Vienna «perpetua leggi naziste» : L’accusa è pesantissima: quella di “perpetuare” le leggi con cui i nazisti confiscarono le proprietà degli ebrei. Arriva da un discendente della grande famiglia di banchieri e filantropi Rothschild che ha fatto causa contro il comune di Vienna in quanto non ha mai restituito ai suoi legittimi proprietari, la fondazione che fa capo alla famiglia , due enti benefici: sanatori per i poveri, creati alla sua morte nel 1905 da ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : sconfitta amara per Cortina agli shoot-out contro Vienna : Un unico match in programma stasera di Alps League 2019- 2020 , torneo europeo di Hockey su ghiaccio . In campo è scesa Cortina , che è stata sconfitta a sorpresa tra le mura amiche dal Vienna , vittorioso agli shoot-out dopo il 4-4 dei tempi regolamentari. Stop pesante per gli Hafro che perdono un’occasione ghiotta per allungare sulle inseguitrici e mettere al sicuro la qualificazione ai playoff. Con il punto guadagnato gli italiani sono ...

Vienna - una coppia di ragazze apre il ballo per la prima volta : «Da noi un segnale di pari opportunità» : Il 20 febbraio cinquemila partecipanti si presenteranno all’annuale ballo dell’opera di Vienna . In quella occasione, 150 coppie di debuttanti si esibiranno nella capitale austriaca e sfileranno sotto gli occhi del presidente della Repubblica e di innumerevoli personaggi famosi. Ma quest’anno, per la prima volta da oltre cent’anni, nella cornice dell’Opera di Vienna ci saranno anche Sophie e Iris, una coppia di ...

A Vienna ci sarà per la prima volta una coppia di donne al Gran ballo delle debuttanti : Vienna , Gran ballo delle debuttanti : per la prima volta una coppia di donne Il Gran ballo delle debuttanti di Vienna , un evento storico della città austriaca che si tiene ogni anno a Carnevale (nel giovedì grasso), per la prima volta sarà aperto alla partecipazione di una coppia di donne . L’organizzazione dell’evento ha accolto infatti la richiesta delle ballerine tedesche Sophie Grau, studentessa di musica di 21 anni, e Iris ...

Vienna Cammarota percorre la Via della Seta italiana : ad aprile inizierà il cammino da Venezia a Pechino : “Siamo orgogliosi della scelta di Vienna Cammarota di percorre re la Via della Lana e della Seta , il percorso che unisce Bologna a Prato attraversando gli Appennini, in un cammino che fa riscoprire attraverso la lentezza le meraviglie naturali e storiche dei nostri territori, i buoni sapori della nostra provincia e le bellezze artistiche che vi possono trovare”: lo ha dichiarato Matteo Biffoni, sindaco di Prato, nell’accogliere Vienna ...

In cammino per raccontare la Via della Seta italiana : Vienna Cammarota partita da Vernio - domani giungerà a Prato : “Il sindaco di Vernio , Giovanni Morganti con i suoi assessori mi ha ricevuto, fatto visitare il comune, vecchia dimora del conte Barbi. Abbiamo parlato di guide ambientali, di prodotti enogastronomici, di ambiente e del futuro. Interessante conoscenza di tutto”: lo ha dichiarato Vienna Cammarota , 70 anni, Guida Ambientale Escursionistica, Coordinatrice delle Guide Ambientali Escursionistiche della Campania, che in queste ore sta ultimando ...

Nuova impresa di Vienna Cammarota : 132 km a piedi per raccontare la Via della Seta italiana : “In questi minuti mi sto avvicinando alla Toscana. Che emozione attraversare l’Appennino Tosco – Emiliano. La parola “bella Italia” è così sovente che mi chiedo se veramente gli italiani la conoscono. Sto scoprendo l’Appennino come una giovane innamorata che scopre il suo amore. Questo Appennino ricco di tanta storia per la sua Linea Gotica, di tanta geografia, ma anche di arte per i suoi artisti, di intensità e diversità ...

Vienna Cammarota - la settantenne napoletana ripercorre la via della Seta : Tempo di lettura: 7 minutiBologna – E’ partita per raccontare, vedere, narrare, incontrare. E’ davvero instancabile. Vienna Cammarota , anni 70, a piedi ora da Bologna a Prato, 132 km per raccontare la via della Seta italiana. Ad Aprile sarà la prima donna al mondo ad iniziare il cammino da Venezia a Pechino che durerà più di 3 anni. E c’è già qualcuno che la vorrebbe in cammino lungo tutte le coste del Mediterraneo. Cammarota : “Il cammino ...

Vienna Cammarota partita a piedi da Bologna per raccontare la via della Seta italiana : “Ho iniziato il cammino della lana e della Seta da Bologna alla scoperta della storia. Bologna “la grassa” per la sua cucina, ho mangiato dei buoni Cappelletti al brodo di cappone e non era tanto grasso. Nelle persone che ho incontrato c’è stata sempre molta gentilezza e disponibilità per le informazioni. La storia di Bologna è stata una continua scoperta. Nel 1550 la città aveva un porto, costruito da una serie di canali ...

Concerto di Capodanno di Vienna - dopo 74 anni il direttore cambia la marcia di Radetzky : ecco cosa c’è di diverso e perché : Quest’anno il pubblico del Concerto di Capodanno di Vienna ha tirato un sospiro di sollievo: la marcia di Radetzky esiste ancora, nessuna censura, battimani incluso. Giusto qualche modifica nell’orchestrazione. Nelle scorse settimane infatti aveva fatto molto discutere la volontà del direttore d’orchestra, il maestro lituano Andris Nelsons, di ‘ripulire’ la marcetta di Strauss perché “nazista”. In realtà ...

Vienna - rischio di attentato a Natale : cosa sapere : Fermato a Vienna un giovane di 18 anni che, pare, stesse pianificando un attentato terroristico in città il giorno di Natale . Una notizia tragica e soprattutto molto preoccupante per quanto riguarda la città di Vienna . Pare infatti che la metropoli austriaca sia a rischio attentato terroristico proprio il 25 dicembre e a Capodanno. Pianificava un […] L'articolo Vienna , rischio di attentato a Natale : cosa sapere è apparso prima sul sito ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019-2020 : Bolzano continua a faticare e perde in casa anche contro Vienna : Prosegue il brutto momento per l’HCB Alto Adige Alperia Bolzano che cade nettamente in casa contro i Vienna Capitals con il punteggio di 0-3 e conferma di non attraversare il periodo migliore della propria stagione. I bianco-rossi, infatti. già reduci in precedenza da 5 sconfitte nelle ultime 8 uscite (con due vittorie giunte solamente all’overtime) inanellano un altro ko pesante e ora la classifica li vede scivolare al sesto posto ...

A Vienna la prima opera scritta da una donna dopo 150 anni. La prima della storia? Italiana : la Cecchina - star in tutta Europa e poi dimenticata : Per la prima volta in 150 anni di storia, l’opera di Vienna ospiterà un’opera scritta da una donna, la compositrice Olga Neuwirth. L’8 dicembre nel teatro austriaco debutterà Orlando: A Biography, opera ispirata al romanzo di Virginia Woolf. La squadra è quasi tutta femminile: il libretto è stato scritto dalla Neuwirth insieme alla drammaturga Catherine Filloux, la regia è della britannica Polly Graham e i costumi sono stati creati dalla ...

domanidove : @viaggichemangi @googlemaps @rivogliobarbie @EvolutionTravel @50SfumDiViaggio @amicainviaggio @untrolleyperdue… - peakysleepy : Sono tornata. Abbiamo preso tre aerei in quattro giorni, perso un bagaglio a Vienna, conosciuto un irish man sul tr… - stelafleur : @Buca1nUno @RobertoBurioni Ma scusate, sapete o no che abbiamo bloccato i voli da e per Cina, ma arrivano ugualment… -