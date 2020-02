Tema scuro per WhatsApp su iPhone ora attivo su TestFlight, ma il rilascio finale? (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Tema scuro per WhatsApp su iPhone è ancora latitante ma forse non ancora per molto, almeno stando alle ultimissimi indizi venuti fuori dalla versione beta test su TestFlight per i melafonini della nota applicazione di messaggistica. Lo sviluppo della tanto attesa funzione sarebbe davvero agli sgoccioli questa volta, una sorta di preludio al rilascio finale per tutti. L''ultima built beta di WhatsApp per iPhone rilasciata in questi giorni, in effetti, include proprio la funzione dark mode. La feature si integra, a livello di sisTema, proprio con iOS nell'aggiornamento 2.20.30.12. Non sono pochi ad essersene accorti ed in effetti su Reddit è stato aperto anche una discussione relativa all''importante novità che introduce, come è noto, sfondi scuri a chat singole e di gruppo e a qualsiasi altra schermata presente nel servizio. Trattandosi di beta pubblica, il Tema scuro su ... optimaitalia

wordweb81 : Tema scuro per #WhatsApp su iPhone ora attivo su TestFlight, ma il rilascio finale? - andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: Tema scuro per #WhatsApp su iPhone ora attivo su TestFlight, ma il rilascio finale? - OptiMagazine : Tema scuro per #WhatsApp su iPhone ora attivo su TestFlight, ma il rilascio finale? -