Sanremo 2020, Morgan squalificato: nel 2010 venne escluso dalla gara (Di sabato 8 febbraio 2020) Morgan e Bugo sono stati squalificati dal Festival di Sanremo 2020 per “defezione”: Morgan avrebbe infatti modificato il testo della canzone umiliando Bugo. Si tratta della prima volta che un cantante viene squalificato dalla kermesse, ma esistono alcuni precedenti legati proprio a Morgan. Infatti, nel 2010, quando partecipò al Festival venne escluso: il motivo è serio. Sanremo 2020, Morgan squalificato: i precedenti Nel 2010 Morgan venne escluso dal Festival di Sanremo: all’epoca doveva presentare il brano La sera, ma non gli fu permesso prendere parte alla gara. In una sua vecchia intervista, infatti, raccontava di aver fatto uso di crack per curare la sua depressione (notizia poi smentita: “dichiarazioni carpite, un tranello”). L’annuncio dell’inizio di un percorso di disintossicazione, inoltre, non gli era valso il retromarcia della Rai, ... notizie

