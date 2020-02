Sanremo 2020, il direttore di Rai 1 apre ad un Amadeus bis per il 2021 (Di sabato 8 febbraio 2020) Mentre il Festival di Sanremo 2020 sta per volgere al termine iniziano le speculazioni su chi potrà essere il conduttore della prossima edizione della kermesse canora, con la possibilità di un Amadeus bis che inizia a farsi largo tra i vertici della televisione di Stato. Intervistato nella giornata dell’8 febbraio, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta non ha infatti escluso la possibilità che il presentatore possa ritornare per l’edizione 2021 del Festival, come del resto già accaduto numerose volte con i presentatori di quest’ultimo decennio. Sanremo 2020: ipotesi Amadeus bis Intervistato da Marco Liorni durante la trasmissione Italia Sì, il direttore Coletta ha espresso la sua opinione in merito ad un’eventuale bis di Amadeus per la conduzione del Festival nel 2021: “Penso che i risultati portino naturalmente al fatto che Amadeus lo meriti, ma non ne ... notizie

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -