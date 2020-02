Sanremo 2020, Georgina Rodriguez e il cachet devoluto: l’ospedale nega (Di sabato 8 febbraio 2020) Continuano le polemiche sul cachet da capogiro di Georgina Rodriguez, cachet che la valletta di Sanremo 2020 aveva dichiarato di voler devolvere in beneficenza. La fidanzata di Cristiano Ronaldo annunciò infatti di voler donare il suo cachet all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino; circa 140mila euro che avrebbero permesso alla struttura di effettuare numerosi interventi a favore dei bambini più bisognosi. Tuttavia, la notizia della donazione non ha ancora trovato conferma e dallo stesso ospedale negano che i soldi siano mai arrivati. Georgina Rodriguez: il cachet in beneficenza La cifra che Georgina Rodriguez ha annunciato di voler donare dovrebbe servire per effettuare alcuni lavori di ristrutturazione nei locali dedicati agli ammalati, anche se ancora non è certo che si tratti davvero di 140 mila euro come vociferato in questi giorni. L’ospedale torinese ha ... notizie

