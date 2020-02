Salto con gli sci | Stephan Leyhe profeta in patria a Willingen in Coppa del Mondo 2020

Salto con gli sci : Chiara Hoelzl vince anche a Hinzenbach davanti a Lundby e Pinkelnig - splendida sesta Lara Malsiner : Chiara Hoelzl non si ferma più e si impone anche in gara-1 ad Hinzenbach, conquistando la terza vittoria consecutiva e rafforzando la propria leadership nella classifica generale della Coppa del Mondo 2019-2020 di Salto con gli sci femminile. L’austriaca classe 1997 è riuscita per la prima volta quest’anno a difendere il pettorale giallo, riuscendo a prevalere sulla rivale norvegese Maren Lundby al termine di un duello stupendo e ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Willingen 2020 : cancellata la qualificazione di oggi e modificato il programma del weekend : A causa delle pessime condizioni del vento è stata cancellata la qualificazione della prova di Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2019-2020 in programma a Willingen, in Germania. Sul Mühlenkopfschanze, infatti, non si è riusciti a completare neanche il Salto di allenamento in considerazione dell’avversa ira del vento e si è stati anche costretti a modificare il programma di tutto il weekend proprio per via delle pessime previsioni. I ...

Salto con gli sci : Lara Malsiner è sesta in qualificazione ad Hinzenbach - eliminate le sorelle Manuela e Jessica : Prosegue senza esclusione di colpi il duello per la sfera di cristallo tra Chiara Hoelzl e Maren Lundby, divise appena da 15 punti nella classifica generale della Coppa del Mondo 2019-2020 di Salto con gli sci femminile. Quest’oggi, nelle qualificazioni per gara-1 sul trampolino piccolo di Hinzenbach, ha avuto la meglio la padrona di casa austriaca ma si preannuncia un testa a testa molto vibrante anche nelle due competizioni in programma ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Hinzenbach 2020 : si gareggia in casa dell’Austria delle meraviglie : La Coppa del Mondo femminile di Salto con gli sci si appresta ad affrontare una delle sue tappe più comuni. Nel weekend si gareggerà a Hinzenbach, in Austria, contesto ormai ben conosciuto dalle saltatrici. Sarà la tappa di casa per il movimento austriaco, che sta vivendo una stagione sensazionale. Non solo Chiara Hölzl è pettorale giallo, seppur con un vantaggio esiguo su Maren Lundby, ma soprattutto l’intera squadra ha raccolto la ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Willingen 2020 : Stefan Kraft tenta la fuga : La Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci torna in Germania, per la quinta ed ultima volta nell’inverno in corso. Nel weekend si gareggia a Willingen, località dove sovente il massimo circuito è benedetto da autentici bagni di folla. Viste le caratteristiche dell’impianto, non è da escludere che vi possano essere misure eclatanti. La lotta a quattro per la Sfera di cristallo ha vissuto l’ennesimo rimescolamento in quel di ...

Salto con gli sci : le tre sorelle Malsiner in gara insieme in Coppa del Mondo ad Hinzenbach : Si sposta ad Hinzenbach, in Austria, la Coppa del Mondo di Salto con gli sci al femminile. Il massimo circuito internazionale avrà in programma due gare dal trampolino HS90 sabato 8 e domenica 9 febbraio. In casa Italia tre le atlete convocate, tutte facente parte della stessa famiglia: saranno presenti infatti Lara, Manuela e Jessica Malsiner, con quest’ultima all’esordio assoluto all’età di 18 anni. Tra gli uomini nessun ...

Salto con gli sci : Chiara Hoelzl firma il bis a Oberstdorf e supera Lundby in vetta alla generale! 21ma Lara Malsiner : Chiara Hoelzl completa il weekend perfetto, aggiudicandosi la seconda vittoria consecutiva ad Oberstdorf (Germania) e portandosi nuovamente in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2019-2020 di Salto con gli sci femminile. Per l’austriaca classe 1997 si tratta del quarto successo individuale in carriera nel circuito maggiore e del sesto piazzamento sul podio di fila a testimonianza di una costanza di rendimento di alto ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci 2020 : Stefan Kraft si prende la testa dopo Sapporo : Cambio al vertice della Classifica di Coppa del Mondo di salto con gli sci 2019-2020 dopo i tre giorni di Sapporo. In testa, infatti, passa Stefan Kraft, dopo la vittoria senza discussioni dell’austriaco nella seconda gara di Sapporo, in Giappone. Cede la leadership, dunque, il tedesco Karl Geiger, che si ritrova ora distanziato di 63 punti. Al termine del weekend nipponico ci sono altri cambiamenti, come lo scambio di posizioni tra il ...

Salto con gli sci : Stefan Kraft domina a Sapporo - alle sue spalle Leyhe e Kobayashi nella tappa nipponica di Coppa del Mondo 2020 : Un solo uomo domina la seconda gara di Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2019-2020 che si tiene a Sapporo, in Giappone: è l’austriaco Stefan Kraft, che chiude di fatto i giochi già con un primo, eccezionale Salto, valutato anche con un 20 (scartato perché i tre voti validi sono tutti 19.5), con il quale rifila 14 punti di vantaggio a tutti, ribaditi e ampliati con la seconda serie. Per lui due salti molto simili in termini di distanza ...

