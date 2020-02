Morte Kobe Bryant, gli investigatori: "Non ci sono segni di avaria al motore dell'elicottero" (Di sabato 8 febbraio 2020) Un primo rapporto del National Transportation Safety Board degli Stati Uniti ha escluso l'avaria ai motori come causa... today

LiaCapizzi : Nole e Kobe. Il tributo del vincitore Djokovic all'amico sempre disponibile per lui #AusOpen “Kobe era importante… - sergimagugliani : RT @Today_it: Morte Kobe Bryant, gli investigatori: 'Non ci sono segni di avaria al motore dell'elicottero' - Today_it : Morte Kobe Bryant, gli investigatori: 'Non ci sono segni di avaria al motore dell'elicottero'… -