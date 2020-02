Morgan squalifica a Sanremo 2020: «Bugo uno sciacallo. Testo cambiato? Avevo in mente altro» (Di sabato 8 febbraio 2020) Morgan squalifica. Colpo di scena al Festival di Sanremo 2020: eliminato dalla kermesse canora il brano Sincero, cantato dalla coppia (scoppiata) composta da Morgan e Bugo. Nel bel mezzo dell’esibizione, avvenuta intorno alle 2 di notte, Bugo ha lasciato il palco dell’Ariston sotto gli occhi attoniti dei presenti. «Vi giuro che non è preparata», ha esclamato Amadeus. Ad aver fatto montare su tutte le furie l’artista il fatto che Morgan abbia iniziato a cantare Sincero con delle strofe cambiate. Parole che alle orecchie di Bugo sono suonate come delle aspre critiche. Morgan ha raccontato la sua versione dei fatti ad Ernesto Assante di Repubblica. Morgan squalifica a Sanremo 2020: «La partecipazione è nata perché Bugo mi ha chiesto di fare un pezzo con lui…» «La partecipazione a Sanremo è nata perché Bugo mi ha chiesto di fare un pezzo con lui per andare a ... urbanpost

