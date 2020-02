Maiori, parte l’appuntamento con il Gran Carnevale (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 6 minutiMaiori (Sa) – Dieci giorni di festa e un programma che si annuncia ancora una volta spettacolare. E’ quello della 47esima edizione del Gran Carnevale di Maiori, evento organizzato dal Comune e finanziato dalla Regione Campania attraverso i fondi Poc 2014-2020, che si svolgerà dal 20 febbraio al 1° marzo 2020 con ben 3 sfilate dei carri allegorici lungo il tratto di strada compreso tra Via Nuova Chiunzi e il Porto Turistico: domenica 23 febbraio; martedì 25 febbraio; domenica 1°marzo. Anche quest’anno la 47esima edizione della manifestazione, che prevede una serie di eventi collaterali spalmati durante le due settimane, si preannuncia spettacolare. E non è una novità se si considerano i Grandi successi ottenuti dall’evento maiorese, riconosciuto qualche anno fa dal Mibact tra i promotori della cultura e del patrimonio immateriale, che non solo ... anteprima24

Ulisseonline : Maiori, parte la Stagione teatrale: venerdì Lalla Esposito in “Nino – Omaggio a Nino Rota” -… - ottopagine : Parte a Maiori la 'Stagione teatrale Enzo Sarno' #Maiori -