L' auto si schianta contro un muro | morti due giovani | tre feriti

Massa Carrara - auto si schianta contro un muro : morti 2 ragazzi : Massa Carrara, auto si schianta contro un muro: morti 2 ragazzi in un incidente avvenuto ad Aulla, in provincia di Massa Carrara. Incidente mortale nella notte nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara. Un’auto con a bordo 5 ragazzi – secondo quanto riferito in queste ore dall’Ansa – si sarebbe schiantata contro un […] L'articolo Massa Carrara, auto si schianta contro un muro: morti 2 ragazzi proviene da ...

Incidente a Tolentino - auto si schianta contro il guardrail : coinvolti papà e figlio di 2 anni : Incidente ieri a Tolentino, in provincia di Macerata. Una Fiat 500 è andata a schiantarsi contro un guardrail allo svincolo della zona industriale per cause che sono ancora in via di accertamento. Mentre la vettura è rimasta distrutta in seguito all’impatto, l’uomo che era alla guida e il figlio di due anni che era con lui stanno bene: a salvare il piccolo, il seggiolino a cui era regolarmente agganciato. Si sarebbe potuto trasformare in un ...

auto si schianta contro un muretto : morti due ragazzi di 18 e 20 anni : Due giovani di 18 e 20 anni hanno perso la vita in un tragico incidente a Massa Carrara: la loro Auto è finita contro un muretto. Erano le 1 della notte tra il 7 e l’8 febbraio quando, all’altezza di Albiano Magra, frazione del comune di Aulla, è avvenuto il sinistro. Da quanto si apprende ci sarebbero anche tre feriti. Inutili si sono rivelati i tempestivi soccorsi dei medici del 118 giunti sul posto: per i due ragazzi, infatti, non ...

Incidente a Tolentino - auto si schianta contro il guardrail : coinvolti papà e figlio di 2 anni : Incidente oggi a Tolentino, in provincia di Macerata. Una Fiat 500 è andata a schiantarsi contro un guardrail allo svincolo della zona industriale per cause che sono ancora in via di accertamento. Mentre la vettura è rimasta distrutta in seguito all'impatto, l'uomo che era alla guida e il figlio di due anni che era con lui stanno bene: a salvare il piccolo, il seggiolino a cui era regolarmente agganciato.Continua a leggere

auto si ribalta e si schianta contro un muro : morto l’ex consigliere comunale conosciuto da tutti : Un morto e tre feriti gravi: è il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto in provincia di Agrigento. Si indaga per chiarirne la dinamica Un tremendo incidente stradale ha provocato la morte di un giovane ex consigliere comunale. Una scena drammatica quella che si è presentata davanti agli occhi dei soccorritori, che hanno tratto in […] L'articolo Auto si ribalta e si schianta contro un muro: morto l’ex consigliere comunale ...

Due cugini sono morti in un incidente stradale : la loro auto si è schiantata contro il tronco di un albero : Una ragazza e un ragazzo, tra loro cugini, sono deceduti stanotte a Piacenza. La loro automobile si è schiantata contro un albero: i giovani sono morti sul colpo Piacenza (Emilia-Romagna). Il sabato sera torna a mietere vittime tra i giovani che si mettono sulla strada. La comunità di Piacenza piange due ragazzi, morti sul colpo […] L'articolo Due cugini sono morti in un incidente stradale: la loro auto si è schiantata contro il tronco di ...

Piacenza - auto si schianta contro una pianta e prende fuoco : due morti : Tragico incidente a Piacenza. Nella notte tra sabato e domenica, un auto si è schiantata contro una pianta ed ha preso fuoco, sono due i morti. Notte di paura quella tra sabato e domenica a Piacenza. Secondo i primi dettagli dal comune dell‘Emilia Romagna, un auto si sarebbe schiantata ad alta velocità contro una pianta. […] L'articolo Piacenza, auto si schianta contro una pianta e prende fuoco: due morti proviene da www.inews24.it.

Incidente in autostrada a Origgio : si schianta contro i new-jersey : Incidente in autostrada, ieri notte, all’uscita di Origgio della Milano-Laghi: un uomo al volante di un’auto ha perso il controllo della guida e si è schiantato contro il new-jersey che separa le carreggiate. Dato l’allarme, sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere contorte, oltre a un’ambulanza il cui equipaggio ha controllato i suoi parametri vitali accertando che non era grave. L’uomo è stato trasferito ...

San Teodoro - 23enne si schianta con l’auto in galleria e muore : A San Teodoro, in Sardegna, un giovane di soli 23 anni è morto schiantandosi con la sua auto contro la parete di cemento di una galleria, mentre percorreva la statale 131 Dcn, verso Nuoro. Massimo Sale, questo il nome del giovane, era a bordo di una Nissan Qashqai: quando i soccorritori sono arrivati era già morto. Tragedia sulle strade sarde per un’altra ...

Incidente sulla A14 - auto si schianta contro un tir : un morto : Bruttissimo Incidente sulla A14 nel pomeriggio di giovedì 30 gennaio: un’auto si è scontrata contro un tir all’altezza di Pescara nord, al chilometro 369. La Bmw si è letteralmente incastrata sotto il mezzo pesante e per il conducente del veicolo non c’è stato nulla da fare. L’episodio, inoltre, si è verificato a pochissime ore dal dissequestro del viadotto di Cerrano. Sul posto sono intervenuti il personale medico del ...

A14 maledetta - auto si schianta contro la colonna di Tir : un morto : Il drammatico incidente nello stesso giorno in cui arriva la notizia del parziale dissequestro del viadotto del Cerrano. Una Bmw è finita contro un mezzo pesante poco prima dell'uscita di Pescara nord, al km 369. L'auto si è infilata sotto al camion, nella parte posteriore e per il conducente non c'è stato scampo.Continua a leggere

San Teodoro - si schianta contro il muro in galleria : auto distrutta - muore 23enne : Drammatico incidente stradale in Sardegna nella serata di martedì. Un giovane di ventitré anni, Massimo Sale, è finito con la sua Nissan Qashqai contro la parente in cemento in una galleria sulla statale 131 Dcn, verso Nuoro, all’altezza di San Teodoro. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno solo potuto constatare il decesso del ragazzo. Sangue sulle strade della Sardegna. Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ...

San Teodoro - si schianta contro il muro in galleria : auto distrutta - muore 23enne : Drammatico incidente stradale in Sardegna nella serata di martedì. Un giovane di ventitré anni, Massimo Sale, è finito con la sua Nissan Qashqai contro la parente in cemento in una galleria sulla statale 131 Dcn, verso Nuoro, all'altezza di San Teodoro. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno solo potuto constatare il decesso del ragazzo.Continua a leggere

Incidente mortale sulla Paullese : due auto si schiantano nei pressi di Pandino - un morto : È di un morto e almeno un ferito il bilancio del drammatico Incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la statala Paullese in provincia di Cremona. Due le auto che si sono scontrate forse durante un sorpasso sbagliato. Sul posto oltre ai soccorritori del 118, anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada.Continua a leggere