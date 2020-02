Influenza dopo il rientro in Cina, si reca al pronto soccorso con la mascherina: paura a Chieti (Di sabato 8 febbraio 2020) paura nella mattinata a Chieti dove un uomo, recentemente rientrato dalla Cina, si è recato al pronto soccorso provvisto di mascherina a causa di sintomi Influenzali. Nel pomeriggio è arrivata la risposta dallo Spallanzani. Un uomo di 43 anni è stato ricoverato a Chieti con febbre e sintomi Influenzali, dopo essersi recato presso il pronto … L'articolo Influenza dopo il rientro in Cina, si reca al pronto soccorso con la mascherina: paura a Chieti NewNotizie.it. newnotizie

Marco_Evang : @ing_michele @PaolaDiCaro @Di_Elle @contipamela @AndreaBiferi @emilbiferi @F4Fake1 @LDeSantis2 A Napoli si è verifi… - HeelGianz : Tornato in palestra dopo due settimane di influenza e non mi sento già più braccia e petto - BluDiChina : Si chiama #coronavirus per la sagoma del virus, ma è una variante (fiacca) della SARS, che produsse una mortalità c… -