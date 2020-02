Ignazio Moser attaccato dall’ex: “Bugiardo!”. E su Cecilia Rodriguez… (Di sabato 8 febbraio 2020) Ignazio Moser criticato dall’ex Antonella Fiordelisi: “Sei veramente un grande bugiardo!” Sull’ultimo numero del settimanale Di Più è stata pubblicata una lunga lettera scritta da Antonella Fiordelisi. Difatti la ragazza ha scritto al settimanale per attaccare molto duramente il suo ex fidanzato Ignazio Moser, reo di aver sminuito in più occasioni la loro relazione: “Prima che tu ti mettessi insieme a Cecilia hai avuto una reazione incomprensibile: hai voluto sottolineare che tra noi non ci sarebbe mai stato nulla di serio…E non capisco perchè dici così…” Difatti la fidanzata di Francesco Chiofalo non ha nascosto tutta la sua delusione per questo modo di fare di Ignazio Moser, arrivando anche a dargli del bugiardo: “Non ti permette di dire che tra di noi non c’è stato niente di serio…Sei davvero un grande ... lanostratv

