GdF Caserta: sequestrato un camion con 26mila litri di gasolio di contrabbando (Di sabato 8 febbraio 2020) Cronaca di Caserta: la Finanza ha sequestrato un autoarticolato che trasportava un carico di gasolio introdotto in Italia in totale evasione di imposta. Denunciati due autisti. Nell’ambito del piano di controllo del territorio per il contrasto dei traffici illeciti, le pattuglie su strada del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno intercettato nuovamente un autoarticolato con merce di contrabbando. Questa volta non si è trattato di sigarette, ma di un carico di gasolio per autotrazione introdotto in Italia in totale evasione di imposta: 26.000 litri di prodotto petrolifero trasportato in cisterne in polietilene da 1.000 litri ciascuna. In particolare, i finanzieri della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Caserta, nel corso di una perlustrazione lungo l’asse autostradale A1, hanno individuato all’uscita del casello di Napoli Nord un ... 2anews

Gaebaldi : Questa mattina oltre 150 finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, con il supporto dei Comandi Provinciali di R… - Capuaonline : Caserta. GDF: sequestrata un'autocisterna con 11 tonnellate di gasoli di contrabbando -