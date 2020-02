Foibe, la "bimba con la valigia": "Così fecero sparire mio papà" (Di sabato 8 febbraio 2020) Serenella Bettin Egea Haffner è passata alla storia come la "bimba con la valigia". La fotografia è il simbolo della tragedia dell'Istria È la bambina con la valigia. Divenuta il simbolo delle Foibe. E ha il nome del mare. Egea. Sconfinato e senza confini. Quel mare che ha dovuto attraversare per scappare alle persecuzioni dei titini. Anche la tragedia della Diga del Vajont ha come simbolo una bambina. Quella bambina inginocchiata con il foulard in testa, davanti a quel vaso di fiori. E qui invece Egea Haffner è una bambina riccia, con i boccoli in testa, che guarda altrove, il viso un po’ crucciato e nelle mani tiene un ombrello e una valigia. “Esule giuliana”, c’era scritto. Lo zio Alfonso l’aveva messa in posa. Era il 6 luglio 1946. L’aveva messa in posa per farle una foto, per improvvisare una messinscena, per raccontare che ci fossero tutti quegli esuli costretti ad ... ilgiornale

