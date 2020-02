Filippo Rossi e la “Buona destra” a Verona con Flavio Tosi (Di sabato 8 febbraio 2020) Nella politica italiana c’è fermento anche a destra, anche se non si direbbe. No, non stiamo parlando dell’ennesima sparata del sovranista di turno. Da tempo c’è chi lotta perché nell’alveo della politica italiana ci sia spazio anche per chi non si riconosce nella destra becera, razzista e – appunto – pseudo-sovranista ben rappresentata da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. E’ la “Buona destra” di Filippo Rossi, che da alcun settimane gira in lungo in largo l’Italia per contribuire a far crescere questo spazio. «C’è bisogno di una nuova destra in Italia, una “buona destra” che sappia coniugare i valori tradizionali alla modernità, ma soprattutto che rifiuti l’odio e la paura come mezzi per mobilitare il consenso». Filippo Rossi e La “Buona Destra” a Verona con Moroni, Tosi, Poltronieri, Di ... urbanpost

