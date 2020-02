Festival di Sanremo 2020, la diretta della finale. Elettra Lamborghini: “Stasera voglio far alzare i parrucchini dell’Ariston con il twerk”. Poi le sbuca un capezzolo – FOTO e VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Pronti, partenza, via. L’ultimo step del Festival di Sanremo può cominciare. Come? Con la banda dei Carbinieri che intona l’Inno di Mameli. Anche questa serata sarà abbastanza lunga: la fine è prevista alle 2 inoltrate. LA diretta della finale 01.05 – Elettra Lamborghini l’aveva promesso: “Stasera voglio far alzare i parrucchini dell’Ariston con il twerk“. E ci riesce. Si scatena col direttore d’orchestra, che sale sul palco con lei nel momento di chiappa (come lo chiama lei). Poco dopo, un imprevisto: il vestito si sposta e sembra uscire il capezzolo. La sua faccia vale la serata. “Non doveva scomparire”, scherza citando la sua canzone. 00.45 – Anastasio, se non altro, riesce a far scatenare il figlio di Amadeus seduto in prima fila. La sua Rosso di rabbia è un pugno in faccia. ... ilfattoquotidiano

pisto_gol : Il Festival di Sanremo costa alla RAI 18 mln€, ma ne incassa 31. I meno pagati sono i musicisti dell’Orchestra, gra… - _the_jackal : Amadeus ha mobilitato il corpo dei Carabinieri per ritrovare BUGO. Benvenuti all'ultima serata del festival di San… - SanremoRai : 'Da regolamento, Bugo e Morgan sono squalificati dal Festival di Sanremo' #sanremo2020 -