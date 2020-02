Barbara D’Urso, risveglio amarissimo. È la prima volta che succede (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo sta registrando numeri da capogiro. Dopo il successo degli appuntamenti precedenti, anche gli ascolti della quarta e penultima serata, quella che ha visto la clamorosa squalifica di Morgan e Bugo, sono stati da record. Venerdì sera il Festival di Amadeus è stato seguito in media da 9.503.000 spettatori con il 53,3% di share. Una percentuale che Sanremo non raggiungeva – in una quarta serata – dal 1999, quando il conduttore era Fabio Fazio affiancato da Laetitia Casta e dal premio Nobel Renato Dulbecco. Nel dettaglio, la prima parte (dalle 21:35 alle 23:54) della kermesse è stata vista da 12.674.000 spettatori con il 52,3% di share. La seconda – dalle 23:58 all’1:59 (in realtà è finito dopo le 2:20 ma l’Auditel rileva fino alle 2) – da 5.795.000 spettatori con il 56% di share. (Continua dopo la foto) Il risultato della prima parte è il migliore dal 2013 e ... caffeinamagazine

