Ascolti TV | Venerdì 7 febbraio 2020. Il Festival di Sanremo al 53.3% nella quarta serata (9.5 mln) (Di sabato 8 febbraio 2020) Festival di Sanremo 2020 Su Rai1 Sanremo Start sigla il 41.5% con 11.411.000 spettatori. La quarta serata del Festival di Sanremo 2020 ha conquistato 9.504.000 spettatori pari al 53.3% di share; la prima parte, in onda dalle 21.35 alle 23.54, è stata vista da 12.674.000 spettatori con il 52.3% di share mentre la seconda, in onda dalle 23.58 alle 25.59, da 5.795.000 spettatori con il 56% di share (qui i dati della terza serata degli ultimi anni, qui i dati della terza serata). Su Canale 5 Festival delle Papere ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Madre! ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Si muore tutti democristiani ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di ... davidemaggio

