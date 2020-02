Ansia per George Zaky, il ricercatore dell'Università di Bologna arrestato in Egitto (Di sabato 8 febbraio 2020) Le autorità egiziane hanno confermato l'arresto dell'attivista e studente dell'Università di Bologna. Amnesty International... today

amnestyitalia : 'Diceva che ogni mattina si alzava con l’ansia di cosa le sarebbe successo in futuro'. La testimonianza di Corinne… - MattiaIlSindaco : RT @vaielettrico: Gabriele racconta la sua vita in #Volkswagen #Golf elettrica: 'Faccio da 200 a 400 km al giorno, per lavoro, in tutto son… - Merys84 : Giusto per sdrammatizzare l'ansia pre finale... Oh Gabba Gabba Gabba guarda quanti ce n'è! ?? Avevi ragione te! ??… -