Amici 19/ Diretta, anticipazioni ed eliminati 6 febbraio: Nicolai vincerà con Talisa? (Di sabato 8 febbraio 2020) Amici 19, anticipazioni, Diretta ed eliminati 6 febbraio: Devil Angelo vs tutti? Gaia Gozzi e Javier ottengono la maglia verde, e gli altri? ilsussidiario

PRaon98 : RT @ToniaPeluso: Il primo che vede la diretta Facebook di Morgan dove vaneggia cose e cerca di spiegare le sue ragioni come fece quando fu… - PinnaMelania : RT @ToniaPeluso: Il primo che vede la diretta Facebook di Morgan dove vaneggia cose e cerca di spiegare le sue ragioni come fece quando fu… - Manuteist : @LaGrevia Quando lo han cacciato da XF me lo ricordo dire 'ormai il vero talent è Amici'. Cacciato da amici ha fatt… -