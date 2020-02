Abusavano delle figlie per produrre immagini pedo, arrestate 2 mamme: “Bimba concepita per abusarne” (Di sabato 8 febbraio 2020) Due le vittime degli abusi, secondo quanto ricostruito da una inchiesta condotta dalla polizia postale della Toscana. Si tratta di due bambine entrambe minori di 10 anni, figlie delle due donne arrestate. Nell’ambito della stessa inchiesta la polizia postale toscana ha arrestato anche un uomo, padre di una delle bimbe. Per lungo tempo avrebbero abusato sessualmente delle loro figliolette in tenera età con lo scopo di produrre foto e filmati a carattere pedopornografico da diffondere ad altri anche online. Queste le pesantissime accuse nei confronti di due donne, due mamme arrestate nelle scorse dalla polizia con l’accusa di abusi sessuali e produzione di materiale pedopornografico. Si tratta di due donne, una residente nella provincia di Terni e l’altra in quella di Reggio Emilia. Nei confronti delle due mamme gli agenti hanno eseguito due misure di custodia cautelare emesse dal ... limemagazine.eu

